Keşan'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı yapıldı - Haberler

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Keşan'da "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı yapıldı

AA, İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da

Keşan ilçesinde MHP tarafından "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keşan ilçesinde MHP tarafından "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, FETÖ'nün bir terör grubu ve ABD'nin dünyadaki global projesi olduğunu söyledi.

" 'Bağrınıza taş basın, CHP ve İYİ Parti'ye oy verin' diyen Selahattin Demirtaş bir teröristtir." ifadelerini kullanan Haberal, şunları kaydetti:

"CHP, HDP ile devlet yönetmeye kendini o kadar kaptırmıştı ki oturup HDP ile Anayasa taslakları yaparken yakalandılar. Tepkiler çığ gibi gelince inkar etseler de o dönemdeki komisyonda olan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, HDP ile hazırladıklarını defalarca anlatarak CHP'nin yaptığı oyunu deşifre etmiştir. CHP Milletvekili Dursun Çiçek, 'Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir iki bakan olabilir' açıklamasında bulunmuştur."

Öte yandan MHP Keşan İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası törenle açıldı.

Açılış töreninde şehitler için lokma ve ayran dağıtıldı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Keşan, Güncel, Haberler

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