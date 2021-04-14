EDİRNE KEŞAN'DA, 75 KİŞİYE 189 BİN LİRA 'KORONAVİRÜS' CEZASI
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EDİRNE KEŞAN'DA, 75 KİŞİYE 189 BİN LİRA 'KORONAVİRÜS' CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KEŞAN'DA, 75 KİŞİYE 189 BİN LİRA 'KORONAVİRÜS' CEZASIEDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin genel asayiş denetimlerinde, aranma kaydı olan 12 kişi yakalandı.

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KEŞAN'DA, 75 KİŞİYE 189 BİN LİRA 'KORONAVİRÜS' CEZASI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin genel asayiş denetimlerinde, aranma kaydı olan 12 kişi yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal eden 75 kişiye toplam 189 lira ceza kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan birçok noktada, 5-12 Nisan'da asayiş uygulamaları ve şok denetimler yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Denetimlerde 12,67 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal ettikleri belirlenen 75 kişiye de toplam 189 bin lira ceza uygulandı.

EDİRNE KEŞAN'DA, 75 KİŞİYE 189 BİN LİRA 'KORONAVİRÜS' CEZASI
EDİRNE KEŞAN'DA, 75 KİŞİYE 189 BİN LİRA 'KORONAVİRÜS' CEZASI
EDİRNE KEŞAN'DA, 75 KİŞİYE 189 BİN LİRA 'KORONAVİRÜS' CEZASI
EDİRNE KEŞAN'DA, 75 KİŞİYE 189 BİN LİRA 'KORONAVİRÜS' CEZASI
EDİRNE KEŞAN'DA, 75 KİŞİYE 189 BİN LİRA 'KORONAVİRÜS' CEZASI
EDİRNE KEŞAN'DA, 75 KİŞİYE 189 BİN LİRA 'KORONAVİRÜS' CEZASI
EDİRNE KEŞAN'DA, 75 KİŞİYE 189 BİN LİRA 'KORONAVİRÜS' CEZASI
EDİRNE KEŞAN'DA, 75 KİŞİYE 189 BİN LİRA 'KORONAVİRÜS' CEZASI
EDİRNE KEŞAN'DA, 75 KİŞİYE 189 BİN LİRA 'KORONAVİRÜS' CEZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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