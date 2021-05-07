Keşan'da 7 farklı noktada pazar kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Keşan'da 7 farklı noktada pazar kurulacak

Keşan'da 7 farklı noktada pazar kurulacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak cumartesi günü 7 farklı noktada pazar kurulacağını bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak cumartesi günü 7 farklı noktada pazar kurulacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yoğunluğun önüne geçmek amacıyla 7 farklı noktada pazar kurulması kararı alındığını belirtti.

Tedbirler alınarak pazarların kurulacağını aktaran Helvacıoğlu, tezgah sayısının 100'ü geçmeyeceğini ifade etti.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun konuyla ilgili karar aldığını bildiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü Keşan'da sebze ve meyve pazarı kurulacak. Mücavir alanlarımız Erikli ile Yayla'da ve Paşayiğit Mahallemizde, İspat Camii Mahallemizde Perşembe Pazarı'nın kurulduğu alanda, Çarşamba Pazarı'nda, Salı Pazarı'nda ve Çok Amaçlı Pazaryerimizde cumartesi günü meyve-sebze pazarımız kurulacak. Pazarlarımızdaki tezgah sayıları 100'ü geçmeyecek. Yani cumartesi günü şehrimizin 7 noktasında pazar kurulacak. Köylerimize araçlar gidecek ve köy meydanlarında satış yapabilecek. Pazarcılarımız Enez ve İpsala'ya da gidebilecek. Pazara gidecek vatandaşlarımız tam kapanmadan muaf olacak. Bu konuda sorun yok. Ancak tam kapanma kapsamında kapalı olan iş yerlerimiz açık olmayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Salih Uçan Aykut Kocaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Keşan'da 7 farklı noktada pazar kurulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 11:57:28. #1.16#

title