Keşan'da 600 dönümlük alanda kent ormanı oluşturulacak Keşan ilçesinde 600 dönümlük alanda kent ormanı oluşturulacak.

Keşan ilçesinde 600 dönümlük alanda kent ormanı oluşturulacak.

Keşan Belediyesi ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğünce işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi arkasındaki alanda oluşturulması planlanan Keşan Kent Ormanı'nda yürüyüş yolları, kamelyalar ve sosyal donatı alanları yer alacağını söyledi.

Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak projeyi Edirne Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunacaklarını belirten Helvacıoğlu, "Keşan'ımız Trakya'da önder ve Türkiye'ye örnek bir ilçe olmayı sürdürüyor. Keşan için hayallerimiz büyük. Büyük hayalleri birer birer vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve enerji ile gerçeğe dönüştürüyoruz. Keşan'da sadece bugünü düşünerek ilerleyemeyiz. İlçemizin önümüzdeki 50 yılını planlamalı ve ona göre projeler üretmeliyiz." dedi.

Helvacıoğlu, arazinin kiralanmasına destek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç'a teşekkür etti.

Helvacıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Nehir Gergin, alanda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA