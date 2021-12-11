Keşan'da 52 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Haberler
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Keşan'da 52 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Keşan'da 52 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde polis ekiplerince bir otomobil ve evde 52 şişe kaçak içki ele geçirildi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince bir otomobil ve evde 52 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak içki satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Dörtyol Kavşağı'ndaki bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada 34 şişe gümrük kaçağı içki bulundu, M.E. ve A.Ü gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 18 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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