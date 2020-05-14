Keşan'da 35 motosiklet ve sürücüsüne 78 bin 774 TL ceza kesildi Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet ve sürücülerine yönelik olarak 56 personel ile uygulama yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet ve sürücülerine yönelik olarak 56 personel ile uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 35 araç ve sürücüye 78 bin 774 TL ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde motosiklet ve onların sürücülerine 11.30-13.00 ve 14.30-16 saatleri arasında iki periyod halinde uygulamalarda bulundu.

9 cadde ve sokak üzerinde ring halinde olacak şekilde 6 kapama noktasında sabit olarak yapılan uygulamalara 56 personel katıldı.

Uygulamalar sırasında 35 araç ve sürücüne, ehliyetsizlik, yetersiz ehliyet, sigortasızlık, muayenesizlik ve tescil kaydının bulunması gibi çeşitli sebeplerden dolayı 78 bin 774 TL cezai işlem uygulandı.

Eksiklikleri giderilmeyen 9 motosiklet sigortasızlıktan, 7 motosiklet tescil belgesi bulunmamasından, 1 motosiklet Hurda belgeli olmasından, 1 motosiklet çekme belgeli olmasından ve 7 motosiklet Ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetten olmak üzere toplam 25 motosiklet ise Yedi Emin Otoparkı'na çekildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA