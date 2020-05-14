Keşan'da 35 motosiklet sürücüsüne 78 bin 774 lira ceza yazıldı Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde 35 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden 78 bin 774 lira ceza uygulandı.

Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde 35 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden 78 bin 774 lira ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11.30 -13.00 ile 14.30-16.00 saatleri arasında motosiklet sürücülerine yönelik ilçe genelinde 56 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde 35 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 78 bin 774 lira ceza yazıldı. 25 motosiklet ise yediemin otoparkına kaldırıldı. Kaynak: AA