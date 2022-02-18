Keşan'da 30 litre etil alkol ele geçirildi
AA, İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesinde 30 litre etil alkol ele geçirildi.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde 30 litre etil alkol ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen iki adreste arama yaptı.
Aramada 30 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan aroma kitleri ve boş içki şişeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili H.A. ve K.G hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
AA / İlker Gürel - Güncel