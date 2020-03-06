Keşan'da 2 şüpheli hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
Keşan ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Keşan ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bir apartmanın bodrumundan, içerisinde kablo bulunan 4 çuvalı alan 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, apartmanın güvenlik kameralarını inceledi.
Görüntülerden, şüphelilerin E.K. ve M.S. oldukları belirlendi.
Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheliler, gözaltına alındı. Kabloları 200 lira karşılığında tanımadıkları birine sattıklarını belirten şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA