Keşan'da 2 kumar makinesi ele geçirildi

19.08.2019 18:30

Keşan ilçesinde bir kahvehanede yapılan kontrollerde 2 kumar makinesi bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'ndeki bir kahvehanede kontrol yaptı.

Kontrolde, kahvehanenin arka bölümünde 2 kumar makinesi ele geçirildi, 179 liraya el konuldu.

İş yeri çalışanı C.K. hakkında 1072 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA