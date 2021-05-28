Keşan'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Keşan ilçesinde sanayi sitesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Keşan ilçesinde sanayi sitesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen C.T.B. ve S.Ö. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel