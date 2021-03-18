Keşan'da 2 haftadır kapalı olan halk pazarı yeniden kurulacak

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, temaslı sayısındaki artış nedeniyle 2 hafta önce kapatılan halk pazarı, cumartesi günü yeniden kurulacak.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riski' temsil eden

'kırmızı' renk ile yer alan Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 2 hafta önce kapatılan halk pazarı, cumartesi günü, Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde yeniden kurulacak.

Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman, esnaftan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyerek, "Pandemi nedeniyle kapatılan halk pazarı cumartesi günü yeniden kurulacak. Pazarımızda tezgah açan esnafımızın kurallara önemle uyması gerekmektedir. Aksi takdirde pazarımız, tekrar kapanabilir. Tüm üyelerimizi, bu konuda hassas davranmaya davet ediyoruz. Ortalara tezgah açılmaması, vatandaşın geçtiği alana askı asılmaması, tezgah aralarının üç metre olmasıi maskesiz çalışılmaması ve tezgah başında sigara içilmemesini önemle bildiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL