Keşan'da 140 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Keşan'da 140 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde yılbaşı öncesinde kaçak içki satışına yönelik çalışmalar yürüten polis, 140 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

26.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:45
Keşan'da 140 şişe kaçak içki ele geçirildi

'nin ilçesinde yılbaşı öncesinde kaçak içki satışına yönelik çalışmalar yürüten , 140 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.


Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı içki satışı yapan kişilere yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Alınan karar doğrultusunda O.U. isimli bir şahsın evinde yapılan aramalarda toplam 140 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, yakalanan O.U. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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