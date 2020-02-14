Keşan'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 4 çift evet dedi
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Keşan'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 4 çift evet dedi

Keşan Belediyesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik tarihinin daha özel olmasını isteyen 4 çift evlilik birlikteliğine evet dedi.

14.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:53
Keşan'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 4 çift evet dedi

Bu özel gün için aylar öncesinden randevu alan çiftler, kendilerine verilen saatte nikah salonunu mutluluklarına ortak olmak isteyen sevenleriyle doldurdu.

14 Şubat 'nde evet diyen çiftlerimiz; "Göktenur Ödev ile Eray Kalaycı, Selma Ersoy ile Hasan Halil Çakıcı, Gökçe Arslan ile Samet Karasu, Sevgi Işık ile Murat Sınalı" oldu.

14 Şubat nikahlarından ikisini de Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kıydı.

Helvacıoğlu, çiftlere mutluluklar dileyerek nikahta imza attıkları kalemi hediye etti.

Mutlulukları gözlerinden okunan çiftler, evlilik tarihlerinin daha da özel olması için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçtiklerini söylediler.

Kaynak: Bültenler
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