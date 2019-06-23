Keşan'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Keşan'da yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri kent merkezinde yaptığı kontrollerde, Pakistan, Afganistan ve Fas uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA