EDİRNE Keşan'da polis ve zabıtanın koronavirüs denetimleri sürüyor
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EDİRNE Keşan'da polis ve zabıtanın koronavirüs denetimleri sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Keşan'da polis ve zabıtanın koronavirüs denetimleri sürüyorKORONAVİRÜS vaka oranlarının artış gösterdiği Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ve zabıta ekiplerinin iş yeri denetimleri sürüyor.

Keşan'da polis ve zabıtanın koronavirüs denetimleri sürüyor

KORONAVİRÜS vaka oranlarının artış gösterdiği Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ve zabıta ekiplerinin iş yeri denetimleri sürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Keşan'da, polis ve zabıta ekipleri çay ocağı, kıraathane, lokanta ve kafelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı ve meydanların yanı sıra kapalı çarşı ve pasajlarda da denetim yaptı. Ekipler özellikle çarşı merkezindeki iş yerlerini denetleyerek vatandaşların masalarda toplu halde oturmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Vaka sayılarındaki artışa rağmen bazı vatandaşların maske takmadıkları, bazılarının ise yasaklanan caddelerde sigara içtikleri görüldü.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan birçok noktada, 29 Mart-5 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal ettikleri belirlenen 129 kişiye de toplam 337 bin 100 lira ceza uygulandı.

EDİRNE Keşan'da polis ve zabıtanın koronavirüs denetimleri sürüyor
EDİRNE Keşan'da polis ve zabıtanın koronavirüs denetimleri sürüyor
EDİRNE Keşan'da polis ve zabıtanın koronavirüs denetimleri sürüyor
EDİRNE Keşan'da polis ve zabıtanın koronavirüs denetimleri sürüyor
EDİRNE Keşan'da polis ve zabıtanın koronavirüs denetimleri sürüyor
EDİRNE Keşan'da polis ve zabıtanın koronavirüs denetimleri sürüyor
EDİRNE Keşan'da polis ve zabıtanın koronavirüs denetimleri sürüyor
EDİRNE Keşan'da polis ve zabıtanın koronavirüs denetimleri sürüyor
EDİRNE Keşan'da polis ve zabıtanın koronavirüs denetimleri sürüyor
EDİRNE Keşan'da polis ve zabıtanın koronavirüs denetimleri sürüyor
EDİRNE Keşan'da polis ve zabıtanın koronavirüs denetimleri sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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