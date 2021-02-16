Keşan'da 125 bin 780 makaron ele geçirildi
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Keşan'da 125 bin 780 makaron ele geçirildi

16.02.2021 08:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 08:54
Keşan'da 125 bin 780 makaron ele geçirildi

Keşan ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde 125 bin 780 makaron ele geçirildi.

Keşan ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde 125 bin 780 makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde arama yaptı. Aramada 11 bin 380 dalı doldurulmuş toplam 125 bin 780 makaron bulundu.

Makaronlara el koyan ekipler iş yeri H.A. hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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