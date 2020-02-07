Keşan'da 12 kaçak göçmen yakalandı
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Keşan'da 12 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan minibüste, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 12 kaçak göçmen yakalandı.

07.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:52
Keşan'da 12 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin ilçesinde, ekiplerince durdurulan minibüste, yasa dışı yollarla 'a çıkış yapmak isteyen 12 kaçak göçmen yakalandı. 

Keşan ekipleri, Keşan- Malkara yolunda yaptıkları uygulamada, R.P. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Arka koltukları sökülen araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen, Irak ve Bangladeş uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü R.P. ve yanında bulunan M.İ. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.P. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
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