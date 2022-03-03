Keşan'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi
AA, İlker Gürel - Güncel
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Keşan ilçesinde polis ekiplerince 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli 2 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada 100 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Olayla ilgili A.Ç ve C.K hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / İlker Gürel - Güncel