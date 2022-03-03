Keşan'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler

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Keşan'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

AA, İlker Gürel - Güncel
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Keşan'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

Keşan ilçesinde polis ekiplerince 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 100 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ç ve C.K hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Polis, Keşan, Güncel, Haberler

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