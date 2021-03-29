Keşan'da 1 milyon lavanta fidesi ile 200 bin zeytin ve badem fidanı ücretsiz dağıtılacak
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Keşan'da 1 milyon lavanta fidesi ile 200 bin zeytin ve badem fidanı ücretsiz dağıtılacak

Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel
Keşan'da 1 milyon lavanta fidesi ile 200 bin zeytin ve badem fidanı ücretsiz dağıtılacak

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlara 1 milyon lavanta fidesi ile 200 bin zeytin ve badem fidanı dağıtılacak.

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlara 1 milyon lavanta fidesi ile 200 bin zeytin ve badem fidanı dağıtılacak.

Edirne Valiliği, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve muhtarların da katıldığı proje kapsamında ilçe merkezi, belde ve köylerden yaşayanlara ücretiz olarak 1 milyon lavanta fidesi, 100 bin zeytin ve 100 bin badem fidanı dağıtılacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeyi yeşil bir örtüyle kaplamayı amaçladıklarını belirterek, "Doğayı, çevreyi koruyan bir yapıyla görevimizin başındayız. 100 bin zeytin ağacı, 100 bin badem ağacı ve 1 milyon adet lavanta fidesi Keşan ve köylerinde 1 ay içerisinde toprak ile buluşacak. Keşan ve köylerinde ekilecek olan bu fide ve fidanlar birkaç yıl sonra meyvelerini verecek. Hem ekonomiye destek vereceğiz, hem de doğaya ve çevreye nefes aldıracağız. Bölgemizi ciddi bir şekilde yeşile doyuracağız" dedi.İSTEKLER 153'E BİLDİRİLECEKFide ve fidanların nasıl temin edileceğini ise Helvacıoğlu şöyle anlattı:

"Vatandaşımız 153'ü arayarak fide ve fidan istediğini bildirsin. Gereken notlar alınacak, adresler tespit edilecek ve vatandaşımıza bilgi verilecek. Daha sonra belirli sayıda fide ile fidan almak için park ve bahçeler birimimiz vatandaşımızı davet edecek. Mehmet Gemici Cennet Bahçesi arkasındaki tesislerimizden bunları temin edebilecekler" diye konuştu.


Keşan'da 1 milyon lavanta fidesi ile 200 bin zeytin ve badem fidanı ücretsiz dağıtılacak
Keşan'da 1 milyon lavanta fidesi ile 200 bin zeytin ve badem fidanı ücretsiz dağıtılacak
Keşan'da 1 milyon lavanta fidesi ile 200 bin zeytin ve badem fidanı ücretsiz dağıtılacak
Keşan'da 1 milyon lavanta fidesi ile 200 bin zeytin ve badem fidanı ücretsiz dağıtılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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