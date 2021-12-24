Keşan Cumhuriyet Meydanı Projesi için ihaleye çıkılacak

KEŞAN, EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Cumhuriyet Meydanı Projesi için yakın zamanda ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aksal ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kentteki bir işyerinin açılışına katıldı.

Aksal, burada yaptığı açıklamada, Keşan'a yakışır bir meydan yapılacağını müjdeledi.

Proje aşamasında sona gelindiğini aktaran Aksal,"Keşan ile ilgili yılın son müjdesi olarak tabi herkesin beklediği Keşan Meydan Projesi var. İnşallah bu projemiz artık son aşamada, çok hızlı bir şekilde yeni yılın ilk günlerinde ihalesini yapacağız inşallah. Keşan güzel ve hak ettiği bir meydana kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu da Cumhuriyet Meydanı'nın 2023 yılında tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki hafta firmanın çizmiş olduğu projeyi sayın vekilimin önderliğinde bize de sunum yapacaklar. Sonra küçük revizelerle inşallah hedefimizin Cumhuriyet Meydanımızı 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına yetiştirmek olduğunu Sayın Bakanımız ile mutabakata vardık. Bu projemiz Keşan'a hayırlı uğurlu olsun."

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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