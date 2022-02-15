Keşan Belediyesinden spor kulüplerine 300 bin liralık destek

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Andaç Gedik, 2021-2022 sezonunda amatör spor kulüplerine yaklaşık 300 bin lira katkıda bulunduklarını bildirdi.

Gedik, yaptığı yazılı açıklamada, spora ve sporculara olan desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun önderliğinde hayata geçirilen çalışmalarla ilçenin spor şehri olması yönünde önemli adımlar atıldığını ifade eden Gedik, spor dostu belediye çalışmalarının programlı şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Keşan Belediyesi olarak tüm spor kulüplerinin yanında olduklarını aktaran Gedik, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'nun talimatlarıyla kulüplerimizin ve sporcularımızın yanındayız. Bu anlamda birçok alanda kulüplerimize destek oluyoruz. 2021-2022 yıllarında yaklaşık 195 bin tutarında maddi yardımda bulunduk. Ayrıca takımlarımıza hem iç saha hem de deplasman müsabakalarında ulaşım desteği verdik. Haftada 6 araç seferi düzenleyerek kulüplerimizin U-16 ve A takım müsabakalarına katılımlarını sağladık. Takımlarımıza malzeme desteğinde bulunurken, spor tesislerimizde antrenman yapmalarını sağlıyoruz. Moral ve motivasyon amaçlı kahvaltı ve yemek organizasyonları düzenledik. Verdiğimiz tüm destekler ile takımlarımıza yaklaşık 300 bin lira katkıda bulunmuş olduk."