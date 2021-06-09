Keşan Belediyesi yeni bir projeye daha imza attı

Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında yeni bir projeye daha start verdi.

"Hizmet Evinizde Sloganı" ile yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla alınan araç dün ilk kez kullanıldı.

Araçla iki engelliye getirilecek tekerlekli sandalyeyi teslim öncesi Keşan Belediyesi Pazar Yeri Kompleksi'nde konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu,şunları söyledi.

"Kıymetli hemşehrilerim, Biliyorsunuz ki; yeni dönemdeSosyal belediyecilik anlamında birçok yeniliğe imza atıyoruz.

Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak ve belediye hizmetlerinden verimli bir şekilde

yararlanmaları içinçözümler üretiyoruz.

Bu işe ciddi anlamda kafa yoran, fikir üreten bir ekip ile çalışıyoruz. Bugün bu anlamda

Belki de Türkiye'yeörnek olacak bir çalışmayı daha hayata geçirmeninhuzuru içerisindeyiz.

Değerli hemşehrilerim; Gördüğünüz üzere"Hizmet Evinizde Aracımız" Bu gün ilk görevine çıkıyor.

Bugün engelli vatandaşlarımıza akülü engelli aracı götürmek için ilk görevini icra edecek.

Biz de bu güzel hizmetleri Siz kıymetli vatandaşlarımıza anlatalım istedik.

Hizmet evinizde aracımız;

Özellikle dezavantajlı ailelerimize, yaşlılarımıza,Engelli vatandaşlarımıza veevinden çıkamayan tüm hemşehrilerimiz için hizmeti ayağına götürecek.

Aracımız iki personeli ile Keşan'ımızın mahallelerinde,sokaklarında tüm vatandaşlarımızın

Hizmetinde olacak.

Aynı şekilde;bu yeni uygulama ile aracımızı, mobil tahsilat aracı olarak da kullanmayı planlıyoruz.

Değerli hemşehrilerim; Hep dediğimiz gibi;gönülden yaparsangönüller kazanırsın.

Biz de bu felsefe ile çalışıyor sizlere gönül belediyeciliğini sonuna kadar hissettirmek için

mücadele veriyoruz.

Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen,evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli veyatalak vatandaşlarımızınhayata daha güvenli bakması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden faydalanması için 153 beyaz masaya ulaşması yeterli.

Şimdi ilk olarak; ben bu hizmet evinizde aracı ile ilk görevi başlatacağım.

Yarından itibaren degörevli personelimiz bu yeni uygulamayı devam ettirecek.

Şimdiden;siz değerli hemşehrilerimize ve Keşan'ımıza hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı günler temenni ediyorum."

Helvacıoğlu konuşmasının ardından iki tekerlekli sandalyeyi teslim etmek üzere aracın direksiyonuna geçerek Sosyal Detsek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir ile birlikte,tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim etmek üzere kompleksten ayrıldı ve teslim etti.

Kaynak: Bültenler