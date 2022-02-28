Keşan Belediyesi Yayla Sahili'nde hizmette hız kesmiyor

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Yayla Sahili Liman Caddesi, Piri Reis Caddesi, Yayla Caddesi ve Öztekin Caddesi üzerindeki yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Yaz sezonuna kadar çalışmaların tamamlanası hedeflenirken; ayrıca modern bir kavşak ve pazar alanı da Yayla Sahili'ne kazandırılacak.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Personeli Caner Serbes, "Sezon öncesinde Liman Caddesi, Piri Reis Caddesi, Yayla Caddesi ve Öztekin Caddesi üzerinde yol düzenleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1 ay önce başladığımız çalışmalarımızda sona yaklaşmış bulunuyoruz. Bu kapsam da söz konusu 4 caddemizin yol düzenleme çalışmasını tamamlarken refüj ve aydınlatma çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz. Bölgenin SİT alanında olması nedeniyle tarihi dokuya zarar vermeden çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Çalışmalarımızın kapsamında 25 bin m2 kilitli taş yol ve kaldırım, 4 bin metre bordür imalatını tamamladık. Bu kapsam da 3 caddemizin kesiştiği noktada bulunan kavşakta da modern ve bölgemize yakışan bir düzenlemeyi tamamlamış olacağız. Ayrıca Yayla Caddemizin sahille buluştuğu alan semt pazarı olarak düzenlenecek. Çalışmalar tamamlandığında Yayla Sahilimize içerisinde semt pazarı, kavşak düzenlemeleri, modern yürüyüş alanları ve şehir mobilyalarının yer aldığı yaşam alanı kazandırmış olacağız."

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