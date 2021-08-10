Keşan Belediyesi, yangın bölgelerine yardım ve destek hazırlıklarına devam ediyor
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Keşan Belediyesi, yangın bölgelerine yardım ve destek hazırlıklarına devam ediyor

Keşan Belediyesi, yangın bölgelerine yardım ve destek hazırlıklarına devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi tarafından 10 Ağustos 2021 Salı günü yapılan açıklamada, orman yangınlarının yaşandığı bölgelere yardım ve destek yapılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Keşan Belediyesi olarak yangın bölgelerindeki tüm kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın bölgelerine ilçemizden yapılacak olan yardımlarla ilgili hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yangın bölgelerimizde, yangınların söndürülmesinin ardından bildirilen ihtiyaç listelerine göre yardım gönderilmesi istenmektedir. Hazırlanan yardımlar ve yangın bölgelerine gönderilecek olan destekler ile ilgili kamuoyunu bilgilendirilecektir."

Kaynak: Bültenler

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