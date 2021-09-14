Keşan Belediyesi ve Trakya Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı - Haberler
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Keşan Belediyesi ve Trakya Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Keşan Belediyesi ve Trakya Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

Keşan Belediyesi ve Trakya Üniversitesi arasında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

Keşan Belediyesi ve Trakya Üniversitesi arasında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı öğretim görevlisi Burak İşçimen belediyede düzenlenen programda protokol imzaladı.

Helvacıoğlu, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle İlgili üniversite ile işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Protokolümüz kapsamında Keşan Belediyesi personelimiz üniversitemizin sosyal tesislerinden indirimli yararlanacak. Başta üniversite öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizin gelişimine katkı sunmak için çalışıyoruz gençlerimizin ülkemize yararlı olması için tüm kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Keşan Belediyesi olarak gençlerimizin gelişimine çok önem veriyor, belediye personelimizin üniversitemizin imkanlarından en iyi şekilde yararlanması için mücadele ediyoruz."

İşçimen de Keşan Belediyesi ile hem öğrencilere hem de kurumlara katkı sağlayan projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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