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Keşan Belediyesi, TÜBİSAD ile e atık toplama yarışması düzenliyor

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Keşan Belediyesi, TÜBİSAD ile e atık toplama yarışması düzenliyor

Keşan Belediyesi ve TÜBİSAD iş birliğinde "Öğrenciler AEEE Topluyor" yarışması düzenleniyor.

Öğrenciler 'AEEE topluyor' kampanyası TÜBİSAD kuruluşu ve belediyemiz arasındaki protokole istinaden düzenlenen kampanyaya anaokulları ilkokullar ortaokullar ve liseler katılabilecek.

Okullarda biriktirilen atık elektrikli ve elektronik eşyalara ait fotoğrafların il, ilçe ve okul ismi belirtilerek, 1 Mayıs 2022 tarihine kadar aeee@tubisad.org.tr adresine gönderilmesi gerekiyor.

Kampanya ise 9 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

Kampanya kapsamında toplanan e atık miktarları göz önünde bulundurularak; teşekkür belgesi, spor topları seti, fotokopi kağıdı, tablet, laptop ve kitap seti hediye edilecek.

E atık; bozuk kırık veya kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli elektronik eşya olarak tanımlanıyor.

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