Keşan Belediyesi spora zumba ile ritim kattı

23.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:38

Keşan Belediyesi Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ve sağlıklı, zinde ve hareketli bir yaşama dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlik, saat 14.00 sıralarında başladı.

Kadınlar ve çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlik öncesi Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi tarafından hazırlanan spor havlularını zumba yapanlara hediye etti.

Etkinliğe katılanlara seslenen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi olarak spora zumba ile hareket ve ritim katıyoruz.Bu etkinliği düzenli olarak gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya ve hareketli bir yaşama davet ediyoruz." dedi.

Ücretsiz olarak kursları veren Zumba eğitmeni Özlem Baş Onaran da zumbanın metabolizmayı hızlandırarak kalori ve yağ yakımını hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini, dans ve aerobiğin zumbada eğlenceli bir şekilde buluştuğunu dile getirdi.

Kaynak: Bültenler