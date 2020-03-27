Keşan Belediyesi sosyal destek kampanyası başlattı Keşan Belediyesi Corona Virüs'le mücadele kapsamında 100 bin ekmek ve 1000 gıda paketini içeren sosyal destek kampanyası başlattı.

Kampanyayla ilgili 27 Mart 2020 Cuma günü, Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda basın açıklaması gerçekleştirildi.

Saat 11.00'de başlayan basın toplantısına Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Belediye Başkan yardımcıları; Yakup Balcı, Nuran Uslu, Mustafa Altay ve Mücahit Erdoğan, AK Parti Grup Başkan Vekili, Nehir Gergin, Keşan Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Feridun Tümer, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Zafer Topçu, Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Necmettin Baygül ve dernek üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

Toplantı öncesinde basın mensuplarına yeni tip koronavirüse karşı kişisel koruyucu malzemelerin bulunduğu çanta verildi.

Belediyelerin; devletin ve milletin önemli bir zinciri olduğunu belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Keşan Belediyesi olarak Vefa Sosyal Destek Grubunun bir parçası ve üyesiyiz. Tüm illerde Valiler, ilçelerde de kaymakamlarımız başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. İlçemizde de Keşan Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu'nun önemli bir aktörü ve parçası. Kampanyamızı da Vefa Sosyal Destek Grubumuzla birlikte gerçekleştiriyoruz."

ZOR GÜNLER YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN, ÇALIŞMAYAN

HEMŞEHRILERIMIZIN ÇORBASINA TUZ OLMAK ISTIYORUZ

Meclis'te grubu bulunan tüm partilerle 27 Mart 2020 Cuma gününden itibaren kampanya başlattıklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Kampanyamızın içinde Keşan Belediyesi'nin finanse ettiği 100 bin ekmek ve 1000 gıda paketi var. Bu ekmek ve gıda paketleri Vefa Sosyal Destek Grubu'na verilecek ve buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılacak. Dağıtıma önümüzdeki pazartesi gününden itibaren başlamayı planlıyoruz. Kampanyamız şehrimize hayırlı olsun. Vefa Sosyal Destek Grubu'yla bu zor günleri atlatmak ve bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz. Ekonomik olarak zor günler yaşayan vatandaşlarımızın, çalışmayan hemşehrilerimizin çorbasına tuz olmak istiyoruz. Önceliğimiz ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş üstü tek başına yaşayan kimseler olacak. Yardımlar Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Şimdi birlik zamanı. Beraber başaracağız. Bu zor günlerde kimsenin aşsız, ekmeksiz kalmasını istemiyoruz. Allah vatanımıza milletimize ve insanlığa sağlık sıhhat versin. Kampanyamızın adı <Haydi Paylaş Keşan> Vatandaşlarımızdan da bu kampanyaya destek olmalarını istiyoruz. <Ben de yardım etmek istiyorum> diyen vatandaşlarımız ve iş adamlarımız ya belirtilen hesap numaralarına 60 TL'lik 1 adet gıda paketi ya da 60 TL'ye 60 adet ekmek fişi ile kampanyamıza katılabilirler. Kampanyada sınırlama yok. İsterlerse 60 TL isterlerse 600 TL isterlerse 6 bin TL yatırabilirler. İsterlerse 1 gıda paketi bedeliyle kampanyaya katılabilirler isterlerse 1000 adet paketle kampanyaya katılabilirler.Belediyemiz bu kampanyanın içine 100 bin ekmek ve 1000 adet gıda paketi ile katılım sağlıyor. Kampanyaya katılmak için Keşan Kent Hizmetleri'nin Denizbank'taki hesabına para yatırılacak. Evden çıkamayan ancak kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlarımızın da belediye ekiplerimiz evlerine gidilerek makbuz karşılığı kampanyaya olan desteklerini alacaklar. Komşumuz açken tok yatamayız." şeklinde konuştu.

GÜN DAYANIŞMA VE MİLLİ MÜCADELE GÜNÜ

Günün dayanışma ve milli mücadele günü olduğunun altını çizen Mustafa Helvacıoğlu, "İhtiyacı olan vatandaşlarımız çekinmeden bilgi versinler. Dağıtımlar 153, 155 ve 156 numaralarından aramalarla olacak. İhtiyaç sahipleri bu numaralara adını, soy adını, adresini ve telefon numarasını bırakacaklar. Sonra da sırayla dağıtımlar gerçekleştirilecek. Keşan Belediyesi ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nun araçlarıyla gıda paketleri ve yardım fişleri evlere bırakılacak.Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek, Vefa Sosyal Destek Grubu ve belediye evlere gidecek. Devletimiz büyük ama biz de desteklerimizle devletimizin yanında olmalıyız." dedi.

BELEDİYE MECLİSİ'NDE GRUBU BULUNAN PARTİLERDEN

KAMPANYAYA 1000'ER EKMEK DESTEĞİ

Helvacıoğlu'ndan sonra AK Parti ve MHP Grubu adına söz alan Nehir Gergin, "Çalışmaya öncelik eden Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacoğlu'na teşekkür ederiz. Keşan Belediyesi imkanlarıyla başlayan kampanyanın halk nezdinde de devam etmesi gerekiyor. Süreç uzayabilir. Bu nedenle yardımların tek başına belediye tarafından karşılanması çok zor. Bu nedenle halkımızdan destek bekliyoruz. AK Parti ve MHP Grubu'nun oluşturduğu Cumhur İttifakı olarak kampanyaya 1000 adet ekmek ile projeye destek oluyoruz." şeklinde konuştu.

CHP Grubu Sözcüsü Feridun Tümer de şunları söyledi: "Bu zor günleri birlikte aşacağız. CHPGrubu olarak biz de kampanyaya 1000 ekmek ile katkı sağlıyoruz. Ayrıca olağanüstü Meclis toplantısı gerçekleştirdik. Burada belediye meclis üyelerinin hak edişleri oluyor. Bu hak edişlerin de kampanyaya dahil edilmesini teklif ediyorum. Önümüzde Ramazan Ayı var. Hayırsever vatandaşlarımız Ramazan paketleri hazırlıyorlar. Bu paket hazırlama işini 1 ay öne alalım ve kampanyaya destek verelim."

Hak edişlerin kampanyaya dahil edilmesi önerisi AK Parti ve İYİ Parti Grup Sözcülerinin de onaylaması ile kabul gördü.

Basın açıklamasında daha sonra İYİ Parti Grup Başkanı Zafer Topçu söz aldı.

Kampanyanın düzenlenmesi nedeniyle Keşan Belediyesi ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür eden Topçu, İYİ Parti Grubunun da kampanyaya 1000 ekmek ile destek olduklarını ifade etti.

KOMŞUMUZ AÇKEN BİZ TOK OLAMAYIZ

Basın açıklamasının ikinci bölümünde Başkan Yardımcıları ve Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı görüşlerini bildirdi.

İkinci bölümde ilk olarak konuşan Helvacıoğlu, Keşan Fırıncılar Derneği'nin büyük özveri ile bu kampanyada da yer aldığını ifade ederek, "Keşan'daki bütün fırınlarımız kampanyaya dahil oldu. Kampanya kapsamında fırıncılarımız ekmeği 1,5 TL'den 1 TL'ye indirdiler. Komşumuz aç gezerken biz tok olamayız. Bu bizim ne dinimize ne de insanlığımıza sığar." dedi.

21 FIRIN KAMPANYAYA DAHİL

Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Necmettin Baygül de kampanyanın içinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: "Komşumuz açken tok olmamız bize yakışmaz. Keşan Fırıncılar Derneği olarak biz de bu kampanyaya 10 bin ekmekle katkı sağlıyoruz. Keşan'daki tüm fırınlarımız bu kampanyaya dahiller. Paşayiğit Mahallemizdeki fırınımız da bu kampanyaya dahil. Bu kampanyaya az veya çok herkes kendi bütçesine göre katkı sağlayabilir. Belediye Başkanımıza, Meclis'te grubu olan partilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler