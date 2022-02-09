Keşan Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçiriyor

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçirdiklerini bildirdi.

Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yaşayan herkese yalnız olmadığı duygusunu yaşatmaya çalıştıklarını ve gece gündüz demeden vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

Belediye olarak "Hoş Geldin Bebek" projesinden, cenaze hizmetlerine, "Asker Destek Projesi"nden gönüllü diyetisyen, psikolog, nefes koçu desteğine kadar çok alanda sosyal belediyecilik anlamında hizmet verdiklerini aktaran Akdemir, şunları kaydetti:

"Keşanlıların en zor günlerinde yanlarında oluyor, iyi günde de kötü günde de yalnız bırakmıyoruz. Araştırmalar sonucu tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen tüm talepleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında 5200 paket gıda yardımı, 1200 kişiye kıyafet yardımı, 864 kişiye maddi yardımda bulunduk. 728 kişiye ihtiyaç fazlası ev eşyası, 6000 kişiye de ihtiyaç fazlası kıyafet bağışladık. Ayrıca Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'nun talimatıyla oluşturulan Alo 188 Cenaze Hizmetleri birimimiz vefat eden 1099 vatandaşımızın defin işlemlerini ücretsiz gerçekleştirdi."