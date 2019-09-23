Keşan Belediyesi'nin Sünnet Şöleni gerçekleştirildi

23.09.2019 15:28

Saat 20.00 sıralarında başlayan Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri'nde gerçekleştirilen Sünnet Şölenine; Keşan Kaymakamı Nuri Özder, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, esnaf odaları temsilcileri, muhtarlar, sünnet çocukları ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Keşan Belediyesi Medya İletişim Bölümü'nden Erdoğan Demir'in sunumunda gerçekleştirilen sünnet şöleninde ilk olarak Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu konuştu.

HELVACIOĞLU: bugünün şahidi olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz

Keşan Belediyesi tarafından organize edilen sünnet şölenine katılan herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Helvacıoğlu, "Toplu sünnet şölenimiz ilçemizdeki birliğin, beraberliğin, kaynaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın coşkulu bir simgesi. Çocuklarımızın erkekliğe ilk adımlarını bizimle atmalarından dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın hepsine 41 kere maşallah. Çocuklarımızın her biri vatana ve millete ailelerine ve topluma faydalı birey olacaklar. Çocuklarımızın ilk mürüvvetlerine birlikte şahitlik ediyoruz. Keşan'da yaşayan küçük büyük tüm vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olması bizim öncelikli görevimiz.Bu güzel merasimle miniklerimiz ve büyüklerimizin arasında sağlam köprüler kuruluyor, aileler yakınlaşıyor, akrabalıklar pekişiyor. Bizler de bugünün şahidi olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Geleceğimize yön verecek, geleceğimizin teminatı olacak çocuklarımızın hepsine geçmiş olsun diliyor, gözlerinden öpüyoruz. Sünnet ailelerimize de çocuklarının bu anlamlı ve özel günlerini bizlerle paylaştıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize de yürekten ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah bu yavrularımızın damatlıklarını da görmeyi, hayırlı birer evlat olmalarını nasip eylesin." dedi.

AKSAL: Keşan Belediyesi'ne bu güzel

organizasyon nedeniyle teşekkür ediyoruz

Başkan Helvacıoğlu'nun ardından AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal mikrofona geldi.

Aksal, sünnet şölenine katılan çocukların nice mürüvvetlerinde bir arada bulunulması temennisinde bulundu ve şunları söyledi: "Keşan Belediyesi'ne bu güzel organizasyon nedeniyle teşekkür ediyoruz. Sünnet, Hz İbrahim'den gelen dinimizin gereği olan bir ibadet. Tüm çocuklarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

DUALAR EDİLDİ, GÖSTERİLER SAHNELENDİ, KONSER VERİLDİ

Aksal'dan sonra İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından dualar edildi.

Konuşmaların ardından çocuklara belediye tarafından alınan hediyeler protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Sünnet şöleninde daha sonra Rezidans Sanat Atölyesi tarafından havai fişek gösterisi eşliğinde Zeybek gösterisi sunuldu.

Sünnet Şöleni'nden sonra Nusret Şüte yönetimindeki Kent Orkestrası tarafından mini bir konser gerçekleştirildi.

Şölende çocuklar, hem müzik ve alev gösterisi hem de palyaço ile animatörler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Gecede son olarak Fantezi Arabesk Müzik Sanatçısı Aysun Taşçeşme sahne aldı ve birbirinden güzel şarkılarını sünnet olan çocuklar ve Keşan halkı için söyledi.

Başkan Helvacıoğlu, Taşçeşme'ye başarılı performansı ve günün hatırası için çiçek takdim etti.

Şölen müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: Bültenler