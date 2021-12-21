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Keşan Belediyesi'nin Pilates Kursları başladı

Keşan Belediyesi'nin Pilates Kursları başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi Pilates kursları 21 Aralık günü yoğun bir katılımla başladı.

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Kurs için başvuruların devam ettiği ve bugüne kadar toplam 85 kursiyerin pilates için başvuruda bulunduğu açıklandı.

Pilates'de ilk çalışmalara katılan 25 kursiyer Spor Koordinatörü Mürvet Buruk nezaretinde çalışmalara başladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurs başlangıcı öncesi Keşan Sanat Merkezi'ndeki çalışmaların Keşan için hayırlı olmasını ve bu merkezin her zaman Keşanlıların hizmetinde olduğunu belirterek , kursiyerlere iyi çalışmalar diledi.

Keşan Belediyesi'nin Pilates Kursları Salı ve Perşembe günleri; Sabah 09.30-18.00 ve 19.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

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