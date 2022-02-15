Keşan Belediyesi'nin "Kalbinle Gel" etkinliği beğeni topladı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında Keşan Belediyesi Sanat Merkezi müzik öğretmenlerinden oluşan grup güne özel şarkılar seslendirirken, "Sanat Ne Yapar" programı ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

Sevgililer Günü nedeniyle düzenlenen, Grup On Air'in sahne aldığı "Aşk Konseri" ise saat 20.30 sıralarında başladı.

Konsere katılan vatandaşlar, Grup On Air'in seslendirdiği şarkılar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Andaç Gedik ise etkinliği düzenleyen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür ederek, Keşan Belediyesi'nin güzel etkinliklere bir yenisi eklediklerinin altını çizdi.

Etkinlik kapsamında ikramda bunuldu.

Bültenler - Güncel