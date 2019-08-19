Keşan Belediyesi'nin Erikli'deki Engelsiz Plajı'na ilgi artıyor

19.08.2019 16:30

Keşan Belediye'sinin Erikli Sahili'nde hazırladığı Engelsiz Plajı'na ilgi her geçen gün artıyor.

Saat 10.00 sıralarında Engelsiz Plajı'na gelen Edirne Gençlik ve Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Erol Adem Düzkes ve dernek üyeleri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Meclis Üyesi Hakan Gürel tarafından karşılandı.

Keşan Belediyesi Sosyal Tesisleri Kamp Alanı'nda kahvaltı eden ve burada Başkan Helvacıoğlu ile sohbet eden üyeler daha sonra Engelsiz Plajı'na geçti ve gün boyunca denizin keyfini sürdü.

HELVACIOĞLU: ENGELLİ DOSTLARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Engelsiz Plajı'nda kendileri için çok kıymetli olan engelli misafirleri ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını bildiren Başkan Helvacıoğlu, "Engelli dostlarımız bizim için çok kıymetli. Engellilerimiz için her türlü ihtiyaç ve konforu oluşturduğumuz plaj hazırladık. Engelli misafirlerimizin mutluluğu bizim de mutluluğumuz." dedi.

Mustafa Helvacıoğlu, önümüzdeki yıl için engelliler için tekne turu da yapmayı planladıklarını açıkladı.

ENGELLİ VATANDAŞLAR: ENGELSİZ PLAJI BİZLER İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR NİMET

Erdol Adem Düzkes, Erikli Sahili'nde bu imkanı kendilerine oluşturan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na ve ekibine, engelliler adına teşekkür etti.

Derneğin engelli üyeleri de Engelsiz Plaj'la ilgili şu düşünceleri paylaştı: "Engelliler olarak daha önce denize geldiğimizde kenarda köşede adeta bir sığıntı gibi kalıyorduk. Keşan Belediyesi bizler için sadece bize özel soyunma ve duş kabinleri, tuvaleti ve engelsiz şekilde hazırlanmış plajı olan bir alan oluşturmuş. Çok güzel bir duygu denizde olmak. Keşke daha önce bu imkan yaratılsaydı. Araçla Erikli'ye geldiğimiz yerden itibaren denizin içine kadar Keşan Belediyesi tarafından engelli araçlarının da ilerleyebileceği şekilde bir platform oluşturulmuş. Bu bir engellinin denize ulaşabilmesi açısından çok büyük bir nimet. Vesile olan herkesten Allah razı olsun. Hem deniz hem de belediyenin hizmeti çok güzel. Bir engellinin sahil kenarına kadar gelip denize girememesi çok kötü bir duygu. Keşan Belediyesi sayesinde bu sıkıntı Erikli Sahili'nde aşılmış. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na bu güzel hizmet için çok teşekkür ediyor ve devamını bekliyor

Kaynak: Bültenler