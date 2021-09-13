Keşan Belediyesi'nin emeklilere özel "ücretsiz otel konaklamalı tatil" kampanyası başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde emekli olan vatandaşlara Belediye tarafından Saros Körfezi'ndeki otellerde ücretsiz tatil kampanyasında emekli vatandaşlar tatilin keyfini çıkardı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı içinde ve 1 Eylül 2021 tarihine kadar emekli olanlara yönelik, "Emekli Olanlara Keşan Belediyesinden Saros'ta Tatil" kampanyası başlatılmıştı.

Ücretsiz tatil kampanyasına başvuran ilk 10 kişi, aileleriyle 3 gece 4 gün tatilini Erikli'de belediyeye ait tesiste geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, ailelerin güzel bir tatil yaptığını belirtti.

Tatilde emeklilerin deniz turu yaptığını da aktaran Andaç, tatil kampanyasının gelecek yıl da süreceğini kaydetti.

Kampanyaya katılan emekliler de Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.