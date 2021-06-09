Keşan Belediyesi'ne ziyaret
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Keşan Belediyesi'ne ziyaret

Keşan Belediyesi'ne ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası başkanları, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

KTSO ve Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası'ndan

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ile Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı İbrahim Aldanmaz'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren ve teşekkür eden Helvacıoğlu "Keşan'a hizmet için ilçemizdeki STK ve odalarımızla birlikte çalışıyor ve ortak akıl ile hareket ediyoruz. Bu ziyarette debölgemizin kalkınmasını hızlandırmak için işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerini belediyemizde ağırlamaktan da mutluluk duyduk" şeklinde konuştu.

Şapçı ve Aldanmaz'da kendilerini belediyede ağırlayan Helvacıoğlu'na teşekkür ederek, "İlçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için yerel yönetimimizle çalışmaya ve işbirliğine devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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