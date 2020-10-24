Keşan Belediyesi'ne girişte HES kodu zorunluluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Keşan Belediyesi'ne girişte HES kodu zorunluluğu

24.10.2020 14:40 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:44
Keşan Belediyesi'ne girişte HES kodu zorunluluğu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye binasına girişlerin HES kodu ile yapılacağı duyuruldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye binasına girişlerin HES kodu ile yapılacağı duyuruldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hizmet binasında önlemleri arttıran Keşan Belediyesi'ne, pazartesi gününden itibaren HES Kodu sorgulanarak girilebilecek. Keşan Belediyesi hizmet binası girişinde ateşi ölçülecek ve maskeleri kontrol edilecek vatandaşlar, HES kodu sorgulandıktan sonra içeri alınacak. Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız ve çalışanlarımız, 26 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren görevlilere HES kodunu okutarak iş ve işlemleri için hizmet binamıza giriş yapabilecek. Çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Söz konusu tarihten itibaren hizmet binamıza HES kodu olmadan giriş yapılamayacaktır. Hem kendi hem de yakınlarımızın sağlığı için lütfen maske takalım, kurallara uyalım ve hijyene dikkat edelim" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Erdoğan: "(Macron) Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol." - HaberlerVaka sayısının arttığı Bursa'da vatandaşların tedbirsiz davranışları tedirgin etti - HaberlerArı kovanlarının içerisindeki esrarengiz olaylar arıcıları şaşırttı - HaberlerVali Memiş karantinada olan vatandaşları ziyaret etti - HaberlerKaraman'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı - HaberlerSon dakika haberleri | SAĞLIK BAKANI KOCA PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ - HaberlerSon dakika: Erdoğan: "Suriye'nin Irak sınırında terör devleti kurma gayreti var. Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığına asla izin vermeyecek." - HaberlerSon dakika haberleri | Pandemi dolayısıyla evde hareketsiz kalan çocuklar "Zorvayvır"da yarışarak stres attı - HaberlerSon dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır." - HaberlerSon dakika haberi... ABD'de bu çocuğu konuşuyor: Karantina arkadaşı olarak insan iskeletini seçti - HaberlerSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşim Aliyev ile görüştüm, Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor - HaberlerYatalak haliyle bu işi yapıyor: KOAH hastası uyuşturucu satıcısının evine baskın düzenlendi - HaberlerYüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı - HaberParaları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti - Ekonomi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Vladimir Putin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Binnur Kaya Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Okan Buruk Metin Oktay Sergen Yalçın Garry Rodrigues
Daha Fazla Denizli Jandarma Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keşan Belediyesi'ne girişte HES kodu zorunluluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 14:44:45. #1.14#
title