Keşan Belediyesi'nden son 2 yılda emekli olanlara tatil

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 1 Eylül günü yaptığı açıklamada, 2020 yılı içerisinde ve 1 Eylül tarihine kadar emekli olan vatandaşları kapsayacak "Emekli Olanlara Keşan Belediyesi'nden Saros'da Tatil" kampanyası hakkında bilgi verdi.

"Saros Körfezi'nde 3 gece 4 gün şeklinde uygulanacak ücretsiz tatil projesi Eylül ayını kapsayacak"

Emeklileri ilgilendiren önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin müjdesini veren Helvacıoğlu, "Göreve gelmeden önce söz verdiğimiz bir projeydi. Yoğun talep aldığımız vizyon projelerimiz arasında yer alan önemli bir projeydi. Bugün itibari ile emeklilerimize ücretsiz tatil projesini başlatıyoruz. 'Emeğe değer' sloganı ile başlattığımız bu sosyal proje kapsamında; nereden olursa olsun (ssk, bağkur, emekli sandığı vb.) 2020 ve 1 Eylül 2021'e kadar emekli olan, Keşan'da ikamet eden tüm emeklilerimize ücretsiz tatil imkanı sağlayacağız. Bugün itibari ile kayıtlarımız başladı. Saros Körfezi'nde 3 gece 4 gün şeklinde uygulanacak ücretsiz tatil projesi Eylül ayını kapsayacak. Tatilden yararlanacak olanlar yanlarına eşlerini veya bir yakınlarını alarak bu imkandan faydalanabilecekler. Bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 714 11 85 numaralı telefonundan 1902 dahiliye bağlanabilirler." dedi.

"Emeklilerimizin ve büyüklerimizin her zaman yanındayız"

Belediyenin en asli görevlerinden birinin o bölgede yaşayan insanların refah ve mutlu yaşamalarını sağlamak olduğunu ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, "Biz de bu bilinç ile; emekli büyüklerimizin hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için bu projenin sözünü vermiştik. Büyüklerimizin rahat etmelerini sağlamak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, Türk toplumunun bir geleneği ve bizim asli görevimizdir. Emeklilerimizin bu ülkeye ve bu millete hakları hiçbir şekilde ödenmez. Hizmetlerinizden dolayı onlara müteşekkiriz. Emeklilerimize kıymet vermek, gençliğe ve Türk insanının geleceğine değer vermektir. Bu görev bilinciyle; emekli deyince bizim aklımıza milleti sevmek geliyor. Emekli büyüklerimiz deyince, geleceğe ilişkin umutlu olmak iddialı olmak ve enerji dolu olmak geliyor aklımıza. Bir işi yaparken yılmamak, yorulmamak, bezmemek, bahane üretmemek ve işini aşkla şevkle, adalet ve merhametle yapmak geliyor aklımıza. Emeklilerimizin ve büyüklerimizin her zaman yanındayız. Onların derdini dert edinmek bizlerin görevi ve sorumluluğudur ben bu vesileyle bizlere, bu ülkeye ve milletimize emeği geçen tüm büyüklerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Projemiz Keşan'ımıza hayırlı olsun, Türkiye'ye örnek olsun emeklilerimize armağan olsun."

"2020 ve 2021 yılında şu ana kadar emekli olmuş büyüklerimiz projeden yararlanabilecekler"

Daha sonra söz alan Gedik, geçtiğimiz dönemde de engellilere ve 41 yıllık babalara tatil düzenlediklerini hatırlatarak, "Şimdi de emeklilerimize tatil düzenliyoruz. 2020 ve 2021 yılında şu ana kadar emekli olmuş büyüklerimiz projeden yararlanabilecekler. Taleplerinizi bekliyoruz. Kültür Müdürlüğümüze gelerek veya 714 11 85 numaralı telefonundan 1902 dahiliye bağlanarak kayıt yaptırılabilir. Güzel etkinlikler de düzenleyeceğiz."

Kaynak: Bültenler