Keşan Belediyesi mücavir alanlarda 15 bin kişiye kesintisiz hizmet sunuyor
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Keşan Belediyesi mücavir alanlarda 15 bin kişiye kesintisiz hizmet sunuyor

Keşan Belediyesi mücavir alanlarda 15 bin kişiye kesintisiz hizmet sunuyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi koronavirüse karşı mücadelede tam kapanma sürecinde mücavir alanlarda 15 bin vatandaşa kesintisiz hizmet sunuyor.

Keşan Belediyesi'ne bağlı ekipler; çöp alımı, dal-budak temizliği ve çevreye gelişi güzel atılan molozları kaldırıyor.

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, tam kapanma sürecinde mücavir alanlarda yaklaşık 15 bin vatandaşının bulunduğunu belirterek, "Vatandaşımıza kesintisiz hizmeti sürdürüyoruz. Erikli, Yayla ve Danişment Sahillerinde iş makinelerimiz ile tüm sokaklara girerek, dal-budak ve molozları alarak, bir daha kirletilmemesi yönünde uyarı tabelalarını koyuyoruz. Vatandaşlarımızın çevreye çöp atmamaları konusunda daha duyarlı olmalarını ve atanları görevli zabıta personeline veya ALO 153'e bildirmelerini önemle rica ediyoruz. Sahillerdeki zabıta ekiplerimiz çevreye duyarsızca çöp atan kişilere kabahatler kanunu gereğince idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca sahillerde lazer, tırmık ve kum temizleme makinesi ile temizlik çalışmalarına başladık."

Kaynak: Bültenler

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