Keşan Belediyesi Kütüphanesi hizmete açıldı
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Keşan Belediyesi Kütüphanesi hizmete açıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Keşan Belediyesi Kütüphanesi hizmete açıldı

Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu içerisinde hazırlanan belediye kütüphanesi hizmete açıldı.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu içerisinde hazırlanan belediye kütüphanesi hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kitap bağışlarıyla düzenlenen kütüphane, Belediye Başkanı MustafaHelvacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhanSaz, Keşan Halk Kütüphanesi Müdürü Temel Akıncı, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik'in katılımıyla hizmete girdi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, ilçenin vizyonunu geliştiren projelere imza attıklarını belirtti.

Keşan'da kitap okuma alışkanlığının arttığına dikkat çeken Helvacıoğlu, "Yeni hizmete başlayan, kültür ve sanat merkezimizin kütüphane bölümündeyiz. Açılışımızı pandemi sonrasına bıraktık. Çalışmalarımız yüzde 90 oranında bitti. Çok yakın bir zamanda hep birlikte buranın açılışını yapacağız. Gençlerimizin daha verimli zaman geçirebileceği alanlar kazandırmak amacıyla adımlar atıyoruz. Kurumlarımız ile iş birliğinin sonuç verdiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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