Keşan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nin yapımında sona gelindi

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kültür Sanat Merkezi'nin yapımında sona gelindiği bildirildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu merkezi ziyaret etti.

Helvacıoğlu yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdikten sonra yaptığı açıklamada, "Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüzün yüzde 50 hibesi ile hazırladığımız merkezimiz Keşan'a çok yakışacak. Çalışmalarında sona geldiğimiz Kültür ve Sanat Merkezimizde incelemelerde bulunuyoruz. Dans eğitiminden, müzik eğitimine, mini eğitim sınıflarından kütüphaneye kadar birçok alanı ilçemize kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci