Keşan Belediyesi kazan ve kömür denetimlerine ara vermiyor

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - "Kontroller titizlikle yapılıyor"

Geçtiğimiz yıllarda olduğunu gibi bu yılda denetimlere devam ettiklerini belirten Kirezli, "Denetimlerimizi özenle gerçekleştiriyoruz. Keşan'da katı yakıt kullanımına devam eden kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere her noktada gereken kontroller tarafımızdan yapılıyor. Kazan denetimlerinde baca temizliği, ekipman eksikliği, uygun kömür kullanılıp kullanılmadığı, kalorifer ateşçisinin ateşçi belgesine sahip olup olmadığı, yakma tekniklerine (Yastıklama Yöntemi) uyulup uyulmadığı hususları titizlikle kontrol edilmektedir. Halkımızın sağlığı için resmi ve şahıs kazan dairelerinin denetimi sürekli olarak devam edecek olup, tespit edilen usulsüzlükler hakkında idari yaptırım uygulanacaktır." dedi.

"4 firma Keşan'a kömür getirmek için yetki belgesi almıştır"

Kömür satış izni belgesi bulunan katı yakıt satıcılarına yönelik denetimlerin de sürdüğünü ifade eden Arzu Kirezli, "Kömürlerin uygunluklarını deniyoruz. Satış depolarından veya satışı yapılan noktalardan katı yakıt numunesi alıyoruz, analize gönderiyoruz. 4 firma Keşan'a kömür getirmek için yetki belgesi almıştır. Vatandaşlarımızı yetki belgesi alan firmalara www.kesan.bel.tr uzantılı web sayfamızdan ulaşabilir. Keşan merkeze giren kömürlerin hal binasında oluşturulan kömür kontrol noktasına girerek kontrol edildikten sonra apartmanlara dağıtımının gerçekleşmesi gerekmekte olup yapılan denetimlerde uygunsuz kömürlerin tespit edilmesi durumunda gerekli işlemler yapılmaktadır. Doğalgaza geçiş oranımız yüksek olmasına rağmen denetimlere tüm kış dönemi boyunca devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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