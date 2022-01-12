Keşan Belediyesi İleri Dönüşüm Atölyesi'nde atık malzemeler hayat buluyor… - Haberler
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Keşan Belediyesi İleri Dönüşüm Atölyesi'nde atık malzemeler hayat buluyor…

Keşan Belediyesi İleri Dönüşüm Atölyesi'nde atık malzemeler hayat buluyor…
Bültenler - Haberler | Güncel

Salı Pazarı'nda bulunan Keşan Belediyesi İleri Dönüşüm Atölyesi'nde 12 Ocak günü düzenlenen kahvaltı ile hem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı hem de atölyede atölyede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Saat 09.10 sıralarında başlayan kahvaltıya Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik ile Keşanlı basın mensupları katıldı.

Gedik burada yaptığı konulmada öncelikle gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "İleri Dönüşüm Atölyemizin amacı atık malzemelerin şeklinde dönüşüm yaparak bunların katma değere dönüşmesini sağlamak, aynı zamanda oluşturulacak 2 parkta kullanılacak temaları da atölyemizde hazırlayacağız. Ayrıca oluşturacağımız el sanatları eğitim atölyesinde kursiyerlere eğitim verilecek ve kursiyerlerimiz de burada ürünlerini ortaya koyacaklar. Kahvaltının amacı da hem ileri dönüşüm atölyemiz hakkında basınımıza bilgi vermek hem de basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak bir farkındalık yaratmaktı. Burada tüm vatandaşlarımıza da basınımız aracılığı ile bir çağrıda bulunarak evlerinizde ve çevrenizdeki atık malzemeleri Salı pazarındaki İleri Dönüşüm Atölyemize teslim etmelerini istiyoruz. Evinizdeki

atıkları temalı parklarımızda bir tema olarak karşınızda bulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Gedik'ten sonra İleri Dönüşüm Atölyesi Sorumlusu Üzeyir Şen'de çalışmalar ile ilgili basına bilgi verdi.

Kahvaltının ardından atölyede atıklardan yapılan fotoğraf makinası hediyeleri basına hediye edildi.

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