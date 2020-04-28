Keşan Belediyesi ihaleleri e-ihale olarak gerçekleştiriyor Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında elektronik ihalelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında elektronik ihalelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 227 hektarlık Yukarı Zaferiye (Yeni Mahalle, Mustafa Kemal Paşa), Merkez (İstasyon) Mahallelerinde yapılacak parselasyon planı hizmet alımını içeren ve EKAP üzerinden gerçekleştirilen e-ihale, Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde yapıldı.

Destek Hizmetleri Müdürü Aytuğ Bayır başkanlığında gerçekleştirilen ihalede, komisyon üyeleri sosyal mesafeyi dikkate alarak işlem yürüttü.

İhaleyle ilgili sonucun ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

İsteklilerin ilk oturuma katılmak için belediyeye gelmelerine gerek olmayan yeni uygulama ile ihaleye katılacaklar ile fiziksel olarak bir temas yaşanmıyor, böylece ihale süreçlerinde virüsün olası etkilerinin asgari düzeye indirilmesine katkı sağlanıyor.

Kaynak: AA