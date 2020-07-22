Keşan Belediyesi Estetik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
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Keşan Belediyesi Estetik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Keşan Belediyesi Estetik Kurulu Keşan'a yeni bir görünüm kazandırma ve şehri güzelleştirme çalışmaları için bir araya geldi.

Keşan Belediyesi Estetik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
22.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:57

Keşan Belediyesi Estetik Kurulu ilk toplantısını yaptı.

Toplantıya; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kurulu oluşturan Keşan Belediyesi Meclis Üyeleri Banu Saygı, Özlem Uybaş, Mehmet Selim Aras, Keşan Şoförler ve OtomobilcilerOdası Başkanı Mahmut Demirkan, İstanbul Büyükkent Şubesi Keşan Temsilcilik Başkanı Hasan Savranoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Mutaf, Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz ile tabela ve reklam işiyle uğraşan Umut Baltan katıldı.

"Kalırım ve yola dikey olan tabelalar artık olmayacak"

Toplantıda konuşan Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi Estetik Kurulu ilk toplantısında önemli kararlar aldı. Keşan Belediyesi tarafından ilk kez kurulan Estetik Kurulu ilk toplantısını yaptı ve önemli kararlar aldı. İşletmelerdeki tabelalar ölçü ve standartlar nispetinde olacak. İşletmelerimize ve vatandaşlarımıza tabelaların duyuruları yapılacak. Askılı tabelalar değil, cephe alın tabelalarının nasıl olacağını konuştuk. Bundan sonra işletmelerde alın tabelası olacak. Askılı tabelalar artık tarihe karışacak. Keşan'da askılı tabela kaldırılıyor.Kalırım ve yola dikey olan tabelalar artık olmayacak. Kurallara ve göze hitap etmeyen tabelaların kaldırılması için işletmelerimize yılbaşına kadar süre verilecek." dedi.

"Bundan sonra tabelaların takılması estetik kurulu onayıyla yapılacak"

Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni işyerleri açılması halinde veya mevcut işyerlerinin tabelalarının değiştirilmesi yapılmadan önce tabela standartlarının oluşması için estetik kurulu karar verecek. Tabelalar yapılmadan ve takılmadan önce projesinin nasıl olduğu, standartlar çerçevesinde olup-olmadığını belirlemek adına bundan sonra önce Zabıtaya başvurulacak daha sonra da Keşan Estetik Kurulu kararıyla tabela takılabilecek. Keşan'da bundan sonra tabelaların takılması Estetik Kurulu onayıyla yapılacak. 2020-117 Meclis Kararına istinaden kurulan Keşan Belediyesi Estetik Komisyonu'nun Tabela yönetmeliğine göre tabelalar asılacak."

"Keşan tente konusu da standarda kavuşacak"

Tenteler konusunda da kararların alındığını ifade eden Belediye Başkanı Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Keşan'da tente yapacak firmalarımız ile standart tente uygulamasına başlanacak. 2 renk üzerinde duruldu. Renk belirlenmesi çalışmalarına Estetik Kurulu tarafından devam ediyor. Gelecek toplantımızda alacağımız kararlar ile Keşan tente konusu da standarda kavuşacak. Tek renk tente uygulaması noktasında Estetik Kurulu prensipte karar aldı. Tenteler tek renk olacak ve tente değiştirmek isteyenler yine Estetik Kurulu kararının onayıyla yaptıracaklar. Estetik Kurulu şehrin estetik görünümünü değiştirecek."

Kaynak: Bültenler

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