Keşan Belediyesi esnafa 5 milyon lira destek verecek
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Keşan Belediyesi esnafa 5 milyon lira destek verecek

22.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:18
Keşan Belediyesi esnafa 5 milyon lira destek verecek

Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından sosyal yardım kapsamında esnafa toplam 5 milyon lira destek sağlanacak.

Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından sosyal yardım kapsamında esnafa toplam 5 milyon lira destek sağlanacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci etap destek paketinin hazırlandığını ifade etti.

Esnafın yüzü gülerse Keşan'ın yüzünün güleceğini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Müzisyenlerimiz, sahne sanatçılarımız, hamallarımız, seyyar satıcılarımız, kafe ve kahveci, restoran, bar, fastfood, organizasyoncu, internet kafelerimize nakdi ve ayni destek sağlanacak.

3 aylık kira muafiyeti, ruhsat harcı alınmayacak, pazarcı esnafı işgaliye harcı ödemeyecek. 5 milyonluk sosyal yardım desteğiyle esnafımıza yüzde 50 kira indirimi, yüzde 20 su indirimi ve 500 ton kömür desteği sağlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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