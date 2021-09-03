KEŞAN BELEDİYESİ, EMNİYETE 3 YENİ ARAÇ HİBE ETTİ
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KEŞAN BELEDİYESİ, EMNİYETE 3 YENİ ARAÇ HİBE ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 3 araç hibe edildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 3 araç hibe edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen hibe araç teslim törenine, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.

Törende konuşan Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın refahı için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile ortak çalışmalara devam ettiklerini belirterek, 'Bugün bu kapsamda bizlerin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden fedakarca çalışan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ailesiyle birlikteyiz. Keşan Belediyesi olarak 3 adet hibe araç desteğimizi sizlerin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Keşan'da kamu kurum ve kuruluşları arasında ciddi bir uyum var. Bu araçlarla Keşan'da asayiş, huzur ve güvenlik daha iyi yerlere gidecektir' dedi.

Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da, bu yardımın Keşan halkına yeniden döneceğini ifade ederek, 'Keşan halkının huzuru, güvenliği için, asayiş olaylarını en aza indirmek için yapılan bu yardıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu araçların İlçe Emniyet Müdürlüğü'müze hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir hizmete imza attıklarını dile getirerek, Keşan'a yapılan her hizmetin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Dualar okunduktan sonra araçların anahtarları İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'a teslim edildi.

KEŞAN BELEDİYESİ, EMNİYETE 3 YENİ ARAÇ HİBE ETTİ
KEŞAN BELEDİYESİ, EMNİYETE 3 YENİ ARAÇ HİBE ETTİ
KEŞAN BELEDİYESİ, EMNİYETE 3 YENİ ARAÇ HİBE ETTİ
KEŞAN BELEDİYESİ, EMNİYETE 3 YENİ ARAÇ HİBE ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KEŞAN BELEDİYESİ, EMNİYETE 3 YENİ ARAÇ HİBE ETTİ - Haberler
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