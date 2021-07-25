Keşan Belediyesi ekibi sahilleri denetledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keşan Belediyesi ekibi sahilleri denetledi

Keşan Belediyesi ekibi sahilleri denetledi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin ve belediye ekibi, Erikli ve Yayla sahillerinde denetim gerçekleştirdi.

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin ve belediye ekibi, Erikli ve Yayla sahillerinde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekibi Yayla sahilindeki atık su arıtma tesisinin bakım çalışmasını yaptı ve tesisi denetledi.

Gergin de Erikli sahili arıtma tesisini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gergin, toplum ve çevre sağlığı açısından büyük önem arz eden tesislerde personelin özveriyle görev yaptığını belirtti.

Esnafı da ziyaret eden Gergin, "Esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinlemek için her zaman sahadayız, yanlarındayız. İstek ve önerileri değerlendireceğiz. Her an, her yerde esnafımızla, vatandaşımızla birlikte çalışmaya, onlarla birlikte üretmeye devam ediyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli işler dileriz." ifadelerini kullandı.

Keşan Belediyesi ekibi sahilleri denetledi
Keşan Belediyesi ekibi sahilleri denetledi
Keşan Belediyesi ekibi sahilleri denetledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Bakan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Mehmet Topal Jimmy Durmaz Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keşan Belediyesi ekibi sahilleri denetledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 13:22:14. #1.16#

title