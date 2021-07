Keşan Belediyesi ekibi sahilleri denetledi

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin ve belediye ekibi, Erikli ve Yayla sahillerinde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekibi Yayla sahilindeki atık su arıtma tesisinin bakım çalışmasını yaptı ve tesisi denetledi.

Gergin de Erikli sahili arıtma tesisini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gergin, toplum ve çevre sağlığı açısından büyük önem arz eden tesislerde personelin özveriyle görev yaptığını belirtti.

Esnafı da ziyaret eden Gergin, "Esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinlemek için her zaman sahadayız, yanlarındayız. İstek ve önerileri değerlendireceğiz. Her an, her yerde esnafımızla, vatandaşımızla birlikte çalışmaya, onlarla birlikte üretmeye devam ediyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli işler dileriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci