Keşan Belediyesi bağışçılarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor
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Keşan Belediyesi bağışçılarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor

Keşan Belediyesi bağışçılarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi bağışçılar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü olarak, kullanılmayan eşyaları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kullanmadığınız eşyalarınızı Keşan Belediyesi aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz

Aile büyükleri vefat eden Necmettin Avkıran, kullanılmayan eşyaları Keşan Belediyesi'ne gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışladı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Aile büyüklerini kaybeden Necmettin Bey, ihtiyaç fazlası eşyaları ihtiyaç sahiplerine bağışladı. Eşyaları ekiplerimiz ile taşıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Vitrininden ütü masasına kadar eşyaları teslim alıp gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. İhtiyaç fazlası eşyalarını bağışlamak isteyen vatandaşlarımız bizle irtibata geçebilir. Hayra vesile oluyoruz. Biz sadece aracıyız. Gıda paketi, kurban eti, giyim eşyası, mobilya gibi her türlü bağışı kabul ediyoruz. 5200 kişilik bir listemiz var ve muhtarlarımız ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarınızı iletiyoruz. İhtiyaç fazlası olan eşyaları bağışlayan Necmettin Avkıran'a teşekkür ederim. Eşya bağışında bulunacak vatandaşlarımız Alo 153 hattımız üzerinden bizle iletişime geçebilir." dedi.

Kaynak: Bültenler

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