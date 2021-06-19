Keşan Belediyesi Babalar Günü dolayısıyla 41 babaya tatil armağan edecek
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Keşan Belediyesi Babalar Günü dolayısıyla 41 babaya tatil armağan edecek

Keşan Belediyesi Babalar Günü dolayısıyla 41 babaya tatil armağan edecek
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 41 babaya 3 günlük tatil hediye edilecek.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 41 babaya 3 günlük tatil hediye edilecek.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, babaların toplum düzeni ve aile hayatının temel direği olduğu belirtildi.

Babaların ailesinin huzuru ve çocukların geleceği için fedakarlıklar yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu güzel günde 'en baba tatil' hediyesini de babalarımız için planladık. Babalar Günü kutlu olsun. 41 yıldır baba olan 41 babaya 3 günlük tatil hediye ediyoruz. 41 kere maşallah diyoruz.

Babalarımız için 3 gün, 2 gece Keşan Belediyesi Erikli Sosyal Tesisleri'nde temmuz, ağustos veya eylül aylarında kullanabilecekleri tatil sunuyoruz. Kontenjan 41 baba ile sınırlıdır. Müracaatlar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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